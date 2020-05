LPF mărește „banca” echipelor de Liga 1: „Echipele vor avea dreptul de a trece 20 jucători pe foaia de joc!”

08:40

În contextul pandemiei de coronavirus din România, Guvernul Orban a aprobat o nouă Ordonanță de urgență. Astfel, s-au stabilit măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale. Noile măsuri adoptate în cadrul noii Ordonanțe de urgență vizează trei categorii de persoane: beneficiarii concediului și indemnizației pentru îngriirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani; persoanele care […] The post O nouă Ordonanța de Urgență, adoptată de Guvernul Orban. Ce categorii de români sunt vizați appeared first on Cancan.ro.