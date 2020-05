Jurnalist, condamnat la 15 ani de închisoare în China pentru fake news. Explicațiile tribunalului

10:30

Infractorii români care au rămas în străinătate continuă să “lucreze” și pe durata pandemiei de COVID-19. Recent, au găsit o metodă numai bună de făcut bani. În mediul online, sub sloganul “Stați acasă”, bandiții postează povești lacrimogene, menite să-i determine pe cei naivi și cu inimă bună să bage adânc mâna în buzunar. VEZI AICI: […] The post Infractorii români rămași în străinătate continuă să “lucreze”. Metoda inedită prin care fac bani pe timp de pandemie. “Vă rog să îmi trimiteți măcar 200 de euro, ca să…” appeared first on Cancan.ro.