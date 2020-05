PSD va depune plângere împotriva lui Klaus Iohannis pentru instigare la ură + cere SRI și SIE să lămurească lucrurile

14:00

Olesya Suspitsyna, o tânără originară din Kazakhstan, a murit după ce a căzut de pe o stâncă aflată de 35 de metri de apa mării pentru a face fotografii. Turcia a ridicat de curând o parte dintre restricțiile impuse pe timpul carantinei. Olesya Suspitsynaa vrut să sărbătorească revederea cu natura, dar dorul i-a fost fatal, […]