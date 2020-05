Ce spune Alexandru Rafila depre reluarea activității în birourile open-space: ”Oamenii izolați mai multă vreme se readaptează greu…”

15:50

Haosul provacat de focarul de COVID-19 de la Spitalul Județean Suceava a „făcut pierduți” șase oameni care au murit din cauza virusului nu au apărut în statistica oficială, ei fiind descoperiți abia după o lună. Generalul Ionel Oprea, cel care s-a restras de la conducerea unității medicale, spune că funcționarii care trebuiau să înregistreze decesele […] The post Morții de la Spitalul Suceava, uitați de autorități. 6 persoane ucise de COVID-19, descoperite după o lună. Fost manager: „Le era frică să nu se interpreteze” appeared first on Cancan.ro.