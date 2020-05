Avertizări sumbre de la OMS! Trebuie să ne pregătim pentru al doilea și al treilea val de coronavirus

16:20

Caz șocant în București! Un bărbat și-a mărturisit abuzurile sexuale pe o rețea de socializare. După ce a abordat două eleve pe Instagram, individul a făcut dezvăluiri uluitoare. Un bărbat se autodenunță că are relații sexuale cu verișoara lui de 12 ani. „Ea și-a dorit! S-a atașat de mine și…"