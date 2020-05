Doliu pentru fanii ”Game Of Thrones”! Un actor din celebrul serial s-a stins din viață

17:00

Scene incredibile au vut loc, de 1 mai, în Olt. Nu au vrut să rateze petrecerea de 1 mai așa că românii s-au pus pe încins grătarul fără să le pese de măsurile impuse de autorități. Mai mulți olteni au petrecut la pădure cu manelele la maximum, grătare încinse, băutură și voie bună. În timp […] The post Au încins grătarele în pădure, în plină pandemie de coronavirus: ”Să vină mascații! Altfel… nu plecăm” appeared first on Cancan.ro.