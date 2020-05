1 Mai cu proteste în Istanbul! Zeci de persoane au fost arestate în piața Taksim

17:30

Rihanna, celebra cântăreață de peste ocean, face furori pe rețelele de socializare. Vedeta știe perfect cum să-și comercializeze noile colecții de lenjerie intimă. Cum altfel, decât prin incontestabila sa imagine? Rihanna, 32 de ani, s-a fotografiat recent în ipostaze incredibil de sexy pentru a-și promova colecția de lenjerie intimă Savage X Fenty. Pentru a acapara […] The post S-a îngrășat, dar tot sexy rămâne! Rihanna, apariție irezistibilă în lenjerie intimă appeared first on Cancan.ro.