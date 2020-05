Capitalele europene iau noi măsuri pentru oprirea răspândirii virusului COVID-19. Se încearcă reducerea aglomerației din transportul public

18:00

Revolta lui Donald Trump la adresa Chinei crește în fiecare zi. Președintele american lansează noi acuzații grave. Recent, acesta a acuzat China că nu a oprit virusul la sursă în ianuarie, în prima fază a epidemiei. Joi, Donald Trump a pus sub semnul întrebării măsurile tardive ale Chinei de izolare a epidemiei și a sugerat […]