Fotbal/Coronavirus: Liga engleză anunţă anularea tuturor campionatelor la nivel de tineret şi academii

Litoralul românesc este gol, iar pierderea este a tuturor şi se ridică undeva la 60 de milioane de euro, numai pentru perioada de 1 mai, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Cristian Bărhălescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism pentru regiunea sud-est."Litoralul românesc anul acesta e gol. Dacă anii trecuţi raportam câteva zeci de mii de turişti, acum nu mai putem să facem acelaşi lucru. (...) Din 1990 încoace nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Era inerţia perioadei comuniste, când veneau foarte mulţi studenţi pe litoral. Din zona de sud a litoralului până în Mamaia era plin prin hoteluri. Şi acest obicei s-a păstrat şi ulterior, până anul trecut. Anul acesta, pandemia ne-a ţinut în case şi, din păcate, acum nu mai putem să vedem evenimente, nu mai putem să vedem turişti. Plajele sunt goale. Pierderea nu este numai a proprietarilor de PUB-uri, de hoteluri sau transportatori, ori taximetrişti, ori a celor ce făceau evenimente. Pierderea este a tuturor, pentru că nici statul nu încasează taxe şi impozite, nici angajaţii nu îşi mai iau salariul în această perioadă şi, de asemenea, întreaga structură care se punea în mişcare pentru aceste evenimente stă. Nu se mai întâmplă nimic. Vorbim despre despre un zero comparativ cu...putem să spunem că anul trecut au fost câteva zeci de milioane bune care s-au cheltuit. Ştim foarte bine că la festivalurile din Mamaia veneau inclusiv din străinătate, cu avioane private pe Kogălniceanu, veneau avioane întregi pe Otopeni, care erau transportaţi cu autocarele spre Mamaia Şi spre Vamă. De aceea, pierderea este pentru toţi, nu e doar pentru proprietari. Iar ca şi cifră cred că se ridica undeva la 60 de milioane euro în comparaţie cu anul trecut. Vorbim de perioada de 1 mai, pentru că pentru tot sezonul estival cu siguranţă cifrele sunt mult mai mari", a spus Bărhălescu. Acesta a precizat că se raportează la ceea ce se declară oficial, respectiv 20.000 -30.000 de turişti cazaţi în structurile clasificate, dar există şi multe structuri neclasificate, apartamente şi case de vacanţă, care nu sunt înregistrate în regim hotelier şi aceşti turişti nu sunt raportaţi, ceea ce înseamnă că suma este mult mai mare.În ceea ce priveşte măsurile care vor fi luate pe litoral, reprezentantul ANAT Sud-Est a subliniat că încă se discută cu direcţia de Sănătate Publică regulile şi restricţiile care vor fi impuse din punct de vedere sanitar, referitor la igiena şi siguranţa celor care vor veni."Dar până acum nu am auzit pe nimeni să discute despre siguranţa celor care muncesc şi siguranţa celui care are unitatea, pentru că acel lamentabil plătitor de taxe, hotelier, proprietar de restaurant, gândiţi-vă ce se întâmplă dacă un singur angajat este găsit şi testat pozitiv. Ce se întâmplă cu afacerile lui, pentru că el are credit luate, are angajate contracte cu terţi? Ce se întâmplă în secunda doi, pentru că el este pus într-o situaţie limită? Va trebui să închidă toată unitatea, pentru că este un singur angajat sau intră în izolare? Ce se va întâmpla, pentru că până la urmă sunt turişti? Aşa cum s-a întâmplat şi în momentul în care s-a închis din punct de vedere al Guvernului activitatea în România şi automat toţi cei care făceau tratament în staţiunile balneo- climaterice au fost trimişi acasă de a doua zi fără să fie nimeni despăgubit sau fără să poată să justifice într-un fel sau altul acţiunea", a mai afirmat Bărhălescu.El şi-a exprimat încrederea că românii vor veni pe litoral, în special în iulie şi august, pentru că au nevoie să îşi încarce bateriile după această perioadă tensionată."Acum trebuie să vedem şi noi ce fac alţii, pentru că numai proştii învaţă din greşelile proprii. Trebuie să vedem că italienii au spus că în mediul marin nu rezistă niciun fel de virus de acest tip. Şi, datorită faptului că avem o mare care are o salinitate ridicată, care distruge automat viruşii, iarăşi, razele ultraviolete, soarele, ştim foarte clar - vara - distrug acest virus, cu siguranţă gradul de încredere va fi ridicat. De asemenea, dotarea spitalelor din zonă, faptul că este un spital de campanie deja instalat, ridică acum gradul de confort, de siguranţă al celor care doresc să vină către mare (...) Restricţiile nu există, pentru că aşa cum spunea premierul nu mai departe de ieri, spunea că este posibil să călătorim dintr-o localitate în alta atâta timp cât avem dovada că ne ducem să ne cazăm într-un hotel sau beneficiem de servicii undeva, la o pensiune. De aceea este normal, este în regulă să ne deplasăm, după 15 mai, bineînţeles. Cu siguranţă în lunile iulie şi august vor fi mulţi români care vor dori să meargă spre mare, spre Deltă, spre munte, pentru că avem nevoie să ne şi încărcăm bateriile, mai ales după această perioada tensionată în care am stat în case şi, cu siguranţă, dacă ne vom permite şapte zile, zece zile, măcar trei patru zile să venim până la mare", a punctat oficialul ANAT.