Top 30 bunăciuni la plajă de 1 Mai. S-au dat cu loțiune, s-au așezat pe șezlong și… Vezi pe ce locuri se clasează Andreea Bănică, Daniela Crudu, Bianca Drăgușanu ori Roxana Vancea

18:50

A început și ultima lună de primăvară și dacă tot avem un week-end prelungit, ne-am gândit să vă propunem un desert rapid și extrem de gustos pentru cei dragi. Tarta cu vișine se prepară imediat și nu vă trebuie prea multă experiență în bucătărie. Cu această rețetă nu aveți cum să dați greș. Tartă cu […] The post Rețetă de tartă cu vișine. Modul de preparare e ușor și rapid appeared first on Cancan.ro.