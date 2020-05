SUA: În prima sa conferinţă de presă, noua purtătoare de cuvânt a preşedintelui Trump promite că nu va minţi niciodată

21:00

Poliţia germană a procedat vineri la multiple arestări ale militanţilor de extremă stânga, ai mişcării de dreapta identitare sau conspiraţioniştilor care doreau să facă din 1 mai un punct culminant al opoziţiei împotriva izolării, relatează France Presse.În capitala Berlin, 5.000 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a fi respectată interdicţia de a demonstra pentru mai mult de 20 de persoane.Zeci de manifestanţi au încercat să se adune, aşa cum au făcut în fiecare săptămână începând din martie, în faţa legendarului teatru Volksbuehne din centrul Berlinului, însă accesul a fost blocat de poliţie. Foto: (c) CLEMENS BILAN / EPAPoliţia a arestat, sub huiduieli şi sloganuri ca "Noi suntem poporul", mai multe persoane adunate, sub pretextul că nu respectă distanţa de siguranţă de 1,5 metri între ele."Este incredibil, ne simţim ca în 1984 de George Orwell, nu mai avem dreptul de a ne exprima", a declarat pentru AFP Stephan, 28 de ani, convins că autorităţile impun purtarea măştilor "pentru a ne face să tăcem, nu pentru a ne proteja" de noul coronavirus.Un alt tânăr striga: "Trăim într-o dictatură medicală temporară!", înainte de a fi îndepărtat de poliţie. Foto: (c) CLEMENS BILAN / EPAProtestatarii purtau măşti cu inscripţia "1984" sau "1933 = 2020", referire la anul venirii la putere a lui Adolf Hitler.În mod tradiţional adeptă a strategiei de dezescaladare cu manifestanţii, poliţia a primit de această dată instrucţiuni stricte la Berlin."Mulţimea de protestatari prezintă un mare risc de infecţie. 1 mai nu trebuie să devină Ischgl al Berlinului", o staţiune de schi din Austria care a devenit un focar de infecţie, a avertizat de asemenea adjunctul pentru securitate al primarului Berlinului, Andreas Geisel. Foto: (c) FILIP SINGER / EPAÎn timp ce alte manifestaţii sunt planificate în altă parte în Germania, ochii erau îndreptaţi asupra capitalei, unde un colectiv numit "Rezistenţa democratică" organizează o întâlnire săptămânală în Piaţa Rosa Luxemburg.Această adunare eterogenă minimizează pericolele noului coronavirus, care a ucis mai mult de 6.000 de persoane în Germania, şi cere sfârşitul imediat al măsurilor de restricţie şi restabilirea libertăţilor individuale.Un miting similar de câteva sute de persoane a avut loc de asemenea vineri în faţa cancelariei din Viena pentru a cere, în numele libertăţilor individuale, o relaxare accelerată a restricţiilor, parţial ridicate în Austria de guvernul lui Sebastian Kurz.