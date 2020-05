Gică Popescu anunță când va fi gata linia ferată București - Otopeni: „Acesta e deadline-ul”

22:00

Inter Milano așteaptă 90 de milioane de euro plus doi jucători de la Barcelona în schimbul lui Lautaro Martinez (22 de ani): Arturo Vidal (32) și Antoine Griezmann (29), cel din urmă sub formă de împrumut pentru un sezon.Clubul italian nu va renunța ușor la promițătorul său atacant: pretențiile lui Inter sunt uluitoare, mai ales având în vedere efectele financiare pe care pandemia de COVID-19 le are asupra fotbalului. ...