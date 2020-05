Șpagă uriașă cerută de un ofițer: peste un milion de euro! Ce trebuia să facă și ce s-a întâmplat cu el

20:40

Reprezentanții Institutului de Sănătate Publică au anunțat, în această seară, că încă 18 români au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, de la începutul pandemiei de coronavirus, în țara noastră au murit 744 de persoane. Deces 727 Femeie, 80 ani, județ Arad. Dată internare: 27.04.2020-Spital Județean de Urgență Arad, secția Boli Infecțioase, transfer 28.04.2020 secția […]