Anunțul meteorologilor: temperature scăzute și…

23:00

Astăzi, polițiștii mureșeni au fost alertați printr-un apel la numărul de urgență 112, după ce o femeie a fost văzută în râul Tîrnava Mare din municipiul Sighișoara. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat, de urgență, un echipaj de ordine și siguranță publică – agentul de poliție Sergiu Ionescu din cadrul Poliției municipiului Sighișoara […] The post Doi polițiști din Mureș au salvat de la înec o femeie care a încercat să se sinucidă appeared first on Cancan.ro.