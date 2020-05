Oana Roman urăște ziua de 1 Mai! Ce nenorocire a pățit vedeta în urmă cu câțiva ani în această zi. ”A fost cea mai mare cumpănă a vieții mele”

09:40

Amănunte surprinzătoare ies la iveală de la foști angajați ai marelui baschetbalist american Michael Jordan. În vârstă de 57 de ani, retras din activitate, bărbatul ar și refuzat suma de 100 de milioane de dolari pentru participarea la un eveniment. La evenimentul precizat, Michael Jordan ar fi trebuit să onoreze cu prezența sa doar două […] The post Sportivul Michael Jordan, refuz de 100 de milioane de dolari. Ce nu a vrut să facă vedeta pentru acești bani appeared first on Cancan.ro.