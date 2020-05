ȘOCANT! O pacientă COVID-19 din Argeș s-a sinucis în spital. Cum a fost găsită femeia

10:10

Cântărețul Mihai Mărgineanu trece printr-o perioadă cumplită. Recent, artistul și-a înmormântat una dintre cele mai importante ființe din viața sa. Cunoscuta poetă și jurnalistă, Clara Mărgineanu, a murit în urmă cu doar câteva zile. Mihai Mărgineanu este verișor primar cu tânăra decedată. Cântărețul avea o relație foarte apropiată cu verișoara lui. Din acest motiv, acesta […]