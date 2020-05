Se naște primul moștenitor băiat din familia Simonei Halep!

11:30

Laurette a dezvăluit cum a petrecut ziua de 1 Mai, alături de … S-a machiat, și-a luat pe ea una dintre rochițele preferate, și-a pus în pantofi cu toc cui și a ieșit la petrecere. (CITEȘTE ȘI: ROMÂNII AU TALENT. POVESTEA CUTREMURĂTOARE A CONCURENTULUI CARE A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ: ”DUPĂ CE AM…” VIDEO) Singură, […] The post Așa și-a făcut de cap Laurette de 1 Mai: ”Mi-am luat o sticlă de vin roșu și am mers la petrecere!” appeared first on Cancan.ro.