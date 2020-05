ÎPS Pimen rămâne în continuare internat la spitalul Matei Balș din Capitală. Nelu Tătaru, despre starea arhiepiscopul: este conștient, rămâne să vedem evoluția

13:40

Este alertă în județul Prahova, după ce o fată a dispărut de acasă. Mădălina a plecat de la domiciliu fără să anunțe și nu s-a mai întors. Familia a alertat poliția după 11 ore, când a văzut ca fata nu mai revine. Căutările sunt în defăsurare. Sesizarea rudelor a venit aseară în jurul orei 19:00 […] The post ALERTĂ în județul Prahova! O minoră a dispărut de acasă. Copila de 13 ani nu ar fi avut niciun motiv să fugă. Cine o vede, este rugat să sune la 112 appeared first on Cancan.ro.