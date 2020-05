Măsuri speciale pentru elevii care susțin Bacalaureatul și Evaluarea Națională! Cum se vor desfășura examenele pe timpul pandemiei de coronavirus

16:50

Salman Khan a gafat-o incredibil față de Iulia Vântur! Indianul a fost prins că păcătuiește cu altă femeie. Prezentatoarea a lăsat România pentru omul iubit, celebru la Bollywood, în urmă cu opt ani, dar se pare că norocul nu i-a surâs în relație, luând în calcul ipostaza în care actorul a fost surprins. Iulia Vântur […] The post Salman Khan, prins în flagrant! Imaginile infidele pe care Iulia Vântur n-ar fi vrut să le vadă vreodată VIDEO appeared first on Cancan.ro.