Ce se întâmplă cu banii de pe amenzi, Marcel Vela a făcut anunțul! „Se vor duce către sistemul medical”

Scene de viață și de moarte s-au petrecut într-o localitate din județul Prahova! O mașină de poliție a fost spulberată de un tren personal, iar impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori. Înăuntru se aflau doi jandarmi, un ofițer de poliție națională și un polițist local. Cel din […]