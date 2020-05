Au pregătit anunțul cutremurător: Boris Johnson a murit! Reacția premierului britanic

19:40

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus, iar din data de 20 aprilie este internat la Institutul Matei Balș din Capitală. Starea acestuia este stabilă, însă rămâne în continuarea sub supraveghere medicală. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat, sâmbătă, la Iași, că ÎPS Pimen se simte mai […]