Marcel Vela, nemulțumit de grila de salarizare a polițiștilor: ”Unul care păzește un parc are 8-9.000 de lei, altul care-și riscă viața, jumătate!”

În plină pandemie de coronavirus, exact când românii trec prin unele dintre cele mai dificile momente, un semn divin s-a arătat. Icoana Maicii Domnului, de la Mănăstirea Oituz, plânge chiar în mâna părintelui. Imaginile cu icoana Maicii Domnului, care plânge cu lacrimi de mir au fost făcute publice în mediul online și au stârnit numeroase […] The post Incredibil! Icoana Maicii Domnului, de la Mănăstirea Oituz, plânge cu lacrimi de mir! Să fie oare un semn divin în plină pandemie appeared first on Cancan.ro.