Filiera arabă: Mii de sticle de spirt ucigaș, vândute în România. Cheia investigației, audierea lui „Zaher”

23:30

Un videoclip a devenit viral pe rețelele de socializare. Un bărbat din Bacău a găsit o metodă ingenioasă de a se bucura de clasicii mici de 1 Mai. Epidemia de coronavirus i-a împiedicat pe mulți să petreacă un 1 Mai așa cum erau obișnuiți, așa că fiecare cetățean a trebui să se supună regulilor și […] The post VIDEO| În Bacău, de 1 Mai, micii au fost livrați cu drona! Metoda ingenioasă găsită de un bărbat appeared first on Cancan.ro.