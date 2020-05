Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante

10:40

Un taximetrist din Botoșani a murit din cauza coronavirusului pe patul de spital. Până în prezent nu se știe dacă bărbatul a muncit după infectare sau câte persoane ar fi expus. Bărbatul avea 58 de ani şi era intubat pe secţia ATI a Spitalului Județean Botoșani. În momentul de faţă, nu se ştie de unde […]