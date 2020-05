Anamaria Prodan l-a sunat pe Marica după ce a văzut filmările! Ce a putut să-i spună fostului internațional!

11:30

Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs duminică, la ora locală 3:58, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 94 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 76 kilometri est de Braşov, 85 km nord-est de Ploieşti, […]