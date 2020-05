Gabriela Firea, mesaj cu ocazia Zilei mondiale a libertății presei: ”O lume. O viață. Un destin”

12:30

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, sâmbătă seară, că banii din toate amenzile acordate în perioada stării de urgență vor ajunge către zona medicală şi persoanele vulnerabile. Totodată, demnitarul a anunțat și că sancțiunile se vor da și după data de 15 mai, când România va trece la „starea de alertă". Până în prezent, […]