Poveste cutremurătoare a Mariei, cea mai tânără victimă a coronavirusului din Republica Moldova! A murit la doar 23 de ani

13:40

ANM are noi avertizări importante despre fenomenle meteorologice periculoase ce vor urma. COD PORTOCALIU Valabil de la : 03-05-2020 ora 13:10 până la : 03-05-2020 ora 14:10 In zona : Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Corod, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Cerțești, Poiana; Județul Vaslui: Pochidia; Se vor semnala : averse ce vor cumula 35 l/mp, grindină […]