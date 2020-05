Teste de coronavirus contra cost pe aeroportul din Viena! Doar așa pot evita carantina obligatorie de 14 zile

15:00

În timpul ediției Survivor România de duminică, 2 aprilie, războinica Ema este găsită plină de sânge și întinsă pe jos. Episodul este de departe cea mai greu, pentru că de aici începe lupta individuală. Jocul se va schimba extrem de tare de acum încolo, iar prieteniile create vor fi de domeniul trecutului, pentru că doar […] The post Clipe de coşmar la Survivor! Ema, din echipa Războinicilor, găsită plină de sânge. Kanal D a difuzat imaginile şocante appeared first on Cancan.ro.