Vești alarmante despre transmiterea coronavirusului! Academicianul Victor Voicu: „Putem fi infectați și pe cale digestivă”

19:50

Republica Moldova a înregistrat decesul celei mai tinere victime a noului virus, care a făcut ravagii la nivel mondial. Poveste Mariei Șevcenco, în vârstă de 23 de ani, este tragică, iar părinții sunt în stare de șoc. Lucrurile au devenit și mai bizare mai ales că reprezentanții ministerului Sănătății susțin că situația ei este „ieșită […] The post Poveste cutremurătoare a Mariei, cea mai tânără victimă a coronavirusului din Republica Moldova! A murit la doar 23 de ani appeared first on Cancan.ro.