Coronavirus în România. Încă 11 decese înregistrate luni. Bilanțul, 801

07:20

Toți românii așteaptă cu sufletul la gură relaxarea restricțiilor, începând cu data de 15 mai. Raed Arafat a făcut precizări de ultimă oră cu privire la acest lucru și a explicat ce tipuri de măști vom putea purta. Raed Arafat a explicat cum va arăta viața românilor după data de 15 mai, atunci când țara […] The post Raed Arafat, ultimele precizări. Cum va arăta viața românilor după 15 mai și ce se va întâmpla cu purtarea măștilor appeared first on Cancan.ro.