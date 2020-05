Horoscop 4 mai 2020, cu Camelia Pătrășcanu. Balanţele ar fi bine să îşi asculte intuiţia, iar Capricornii simt nevoia să îşi organizeze viaţa

00:40

Calendar ortodox 4 mai. Sfanta Pelaghia s-a nascut in cetatea Tars, din parinti pagani. Auzind despre Hristos, alege sa paraseasca credinta in idoli. In acea vreme soseste in Tars imparatul Diocletian (284-305). In timpul sederii imparatului aici, fiul acestuia s-a indragostit de Pelaghia. Cand mostenitorul imperial afla ca Pelaghia a primit botezul crestin, s-a sinucis.