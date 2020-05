Anunțul mult așeptat de populație. Țara din Europa care ridică starea de urgență. “De joi, nu vor mai exista restricții de deplasare!”

09:10

Un vis destul de frecvent întâlnit este acela în care apare un preot sau un călugăr. Cu toate că mulţi oameni l-au experimentat, puţini ştiu cu adevărat care este semnificaţia acestui vis. Ce înseamnă dacă visezi preot Preotul în vis poate însemna multe lucruri, iar semnificaţia depinde mai ales de ce face duhovnicul. Spre exemplu, […] The post Semnificația viselor. Ce înseamnă, de fapt, dacă visezi un preot sau un călugăr appeared first on Cancan.ro.