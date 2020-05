VIDEO Scene ireale pe o plajă din Spania! Un bărbat a ținut polițistul cu capul sub apă și e acuzat de tentativă de omor

13:30

Tot mai multi utilizatori folosesc termenul de “Anvelope M+S sau MS-uri” atunci cand se refera la anvelopele all season, insa acest termen nu este in totalitate corect. Din punct de vedere legal, la noi in tara, poti circula iarna, pe zapada cu orice anvelopa care are inscriptionat marcajul M+S sau MS, insa, aceaste anvelope nu sunt neaparat si anvelope pentru toate anotimpurile. ...