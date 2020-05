Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Soluţii pentru românii care nu-şi pot plăti ratele

13:10

Horoscop. Iata horoscopul saptamanal 4-10 mai 2020; este o saptamana importanta in astrologie pentru ca marti 5.05 Nodurile Lunare, punctele de eclipsa, vor intra in zodiile Gemeni si Sagetator, schimband axa pe care erau de 18 ani, anume Rac-Capricorn. Aceasta miscare marcheaza o schimbare importanta in razele cosmice.