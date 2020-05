Galaţi: Un minor şi un tânăr, reţinuţi după ce au răpit o fetiţă de 9 ani

12:30

Copiii pot asculta în direct, în data de 4 mai 2020, de la ora 20.30, povestea "Şobi cel hoţ", scrisă de Julia Donaldson şi ilustrată de Axel Scheffler, în lectura actriţei Monica Davidescu, pe pagina oficială de Facebook a artistei, https://www.facebook.com/monicadavidescuoficial/, în cadrul proiectului "Stai acasă şi citeşte", dedicat celor mici."Repede! Ascunde-ţi toate bunătăţile! Soseşte Şobi cel Hoţ şi o să-ţi fure mâncarea... Hoţomanul îi ia iepurelui trifoiul, veveriţei îi confiscă nucile - fură chiar şi fânul calului său! Oare nu-l opreşte nimeni? Fereşte-te de Şobi cel Hoţ! O să-ţi fure mâncarea... şi inima!" - este un fragment din povestea pe care o vor putea asculta cei mici, potrivit site-ului www.litera.ro.Julia Donaldson este una dintre cele mai talentate şi mai premiate autoare de cărţi pentru copii din lume. "Cunoscută şi apreciată pentru creaţiile sale în versuri, dar şi pentru piesele de teatru şi scenariile TV dedicate copiilor, Julia Donaldson a scris peste 60 de cărţi, printre care se numără şi volumele cu Gruffalo, traduse în peste 40 de limbi. Povestea lui Zog, scrisă în versuri şi ilustrată de Axel Scheffler, a câştigat Galaxy National Children's Book of the Year în 2010", precizează site-urile www.librarie.net şi www.libris.ro.***Scriitoarea britanică Julia Donaldson s-a născut la 16 septembrie 1948. A crescut la Londra, împreună cu părinţii, bunica şi sora sa, Mary. De când era copil, Julia scria emisiuni şi balete coregrafice pentru ea şi Mary, ascultând muzica lui Chopin la un gramofon, potrivit site-ului scriitoarei, www.juliadonaldson.co.uk. A studiat dramaturgie şi limba franceză la Universitatea Bristol.Iniţial a scris cântece pentru emisiuni de televiziune dedicate copiilor, multe dintre aceste cântece fiind incluse pe două CD-uri. Versurile unuia dintre cântecele sale, "A Squash and a Squeeze", au fost scrise într-o carte pentru copii în 1993, cu ilustraţii de Axel Scheffler. Acest lucru a determinat-o să înceapă să scrie pentru copii. Primul succes a fost "The Gruffalo", ilustrată de Scheffler.Între cărţile cunoscute la care a colaborat cu Axel Scheffler se numără "The Gruffalo", "Room on the Broom" sau "Stick Man". Multe dintre lucrările publicate sunt destinate utilizării şcolare şi includ schema ei de citire fonică Songbirds, care este parte a Oxford University Press's Oxford Reading Tree. Scriitoarea participă la festivaluri de carte sau teatru pentru copii şi îi place să aducă pe scenă copii din public, pentru a o ajuta să interpreteze poveştile şi să cânte melodiile, precizează site-ul www.juliadonaldson.co.uk.***Proiectul "Stai acasă şi citeşte" a început în 16 martie 2020, când Monica Davidescu a hotărât să le ofere copiilor 30 de minute de bucurie, pentru a le face mai plăcute serile din perioada în care aceştia stau foarte mult acasă, în condiţiile stării de urgenţă."Pentru că firea mea activă nu mi-a permis să mă las într-un... 'concediu de odihnă' fără să fac nimic, am descoperit alte căi de comunicare. Totul a pornit de la întrebarea prietenei mele Erika Tănase: 'Ce faci?'. I-am răspuns: 'Citesc'. Iar reacţia ei a fost o altă întrebare: 'De ce nu le citeşti şi copiilor, aşa cum îi citeai Dorei (fiica actriţei - n.r.) când era mai mică?'. Mi-a plăcut ideea, pentru că iubesc foarte mult copiii. Şi aşa am început să le citesc poveşti celor mici, în fiecare seară. Le-am cerut sprijinul şi prietenilor de la Editura Litera, care mi-au trimis trei cutii cu cărţi pentru copii, din care să citesc. Apoi am iniţiat un concurs pentru copiii care mă ascultă şi tot cei de la editură mi-au dăruit şi cărţile pe care le ofer ca premiu câştigătorilor. Iată, în seara de 4 mai ajung în fata publicului, online, la întâlnirea cu numărul 50! E o întâlnire care mă onorează şi mă încântă, pentru că mi-am făcut deja un grup permanent de copii care intră seară de seară în direct cu mine şi ascultă poveşti", a declarat pentru AGERPRES Monica Davidescu.Actriţa a mărturisit că o impresionează şi o emoţionează fotografiile pe care le primeşte în mesaje private, cu micii ascultători care au primit cărţile câştigate la concurs sau cu aceia care au adormit în timp ce ea citeşte poveşti, adăugând că va merge mai departe cu acest proiect al lecturii pentru public."Tot în perioada aceasta, în care petrec mult timp acasă - ca noi toţi, de altfel -, am făcut şi înregistrări pentru audiobook-uri. M-am gândit că sunt binevenite pentru cei care merg cu maşina la drum lung, dar şi pentru nevăzători sau pentru persoane care reţin mai bine atunci când ascultă decât atunci când citesc. În paralel, am înregistrat câteva episoade de poveşti, în cadrul altui proiect al editurii dedicat copiilor - lectura unor poveşti filmate acasă la vedete", a mărturisit Monica Davidescu pentru AGERPRES.Toate poveştile citite de actriţă, seară de seară, începând din 16 martie 2020, pot fi ascultate pe pagina sa de Facebook https://www.facebook.com/monicadavidescuoficial/.