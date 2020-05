Gorghiu (PNL): Miniştrii Afacerilor Externe şi Muncii vor veni fără ezitări la audierile din Senat

15:20

Componenta echipajului feminin de dublu vâsle, categorie uşoară, din cadrul lotului olimpic de canotaj, Gianina Beleagă, afirmă că îi este greu să se pregătească individual şi că îi e dor să fie extenuată după trei ore de ţinut vâslele în mână."Eu sunt Gianina, cealaltă 'geamănă' a bărcii de dublu categorie uşoară. Îmi lipseşte mult un antrenament în barcă, sunetul şalupei din care se aud continuu corecţiile antrenorului şi rănile din palme pe-a căror durere nici nu o mai simt din cauza durerii muşchilor. Mi-e dor să mă plâng atunci când sunt prea mari valurile şi să fiu extenuată după trei ore de ţinut vâslele în mână. Abia aştept să simt alunecarea bărcii pe luciul apei şi pe Ionela auzind-o în spatele meu spunându-mi 'tu du-te că eu vin', să simt adversarele lângă mine, fiecare luptânduse pentru acel 'cioc de barcă' care face diferenţa dintre locul unu şi locul patru', a declarat Beleagă pentru Buletinul Informativ realizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Sportiva spune că visul olimpic este mai puternic ca niciodată şi că mai are 'combustibil' până în ziua decisivă: "Însă până atunci îmi montez zilnic ergometrul în curte sau, dacă soarele se ascunde, în bucătărie. Îmi pun căştile în urechi, deschid laptopul şi încep treaba, o sesiune de Zoom cu Ionela, antrenorul şi fetele din celelalte dubluri. Începe distracţia. 'Braţul drept întins, Gianina!', 'Ionela, grupează-te la atac!', 'Haideţi fetelor, încă puţin şi ne vedem. Fiţi tari!'. Apoi câte o glumă între pauze, câte o nouă informaţie despre acelaşi subiect care a blocat de circa patru luni tot mapamondul şi tot aşa în fiecare zi. Până când?! Nu ştim. Însă ştim că visul nostru este intact şi este mai puternic decât niciodată. Visul olimpic, precum flacăra olimpică, nu se stinge, iar noi avem combustibil din plin cât să îl ţinem aprins până în ziua decisivă".Cealaltă componentă a echipajului, Ionela Cozmiuc, şi-a amenajat în garaj un spaţiu de antrenament, unde, pentru a-şi hrăni motivaţia, a desenat cercurile olimpice."Eu sunt Ionela şi sunt componentă a bărcii de dublu vâsle categorie uşoară sau 'barca gemenelor' cum a fost numită de presa sportivă. Am acceptat provocarea colegilor de la nataţie aşa că în următoarele rânduri vă voi poveşti cum mă antrenez în această perioadă 'moartă' pentru sportul de performanţă şi ce anume fac pentru a progresa. Chiar dacă îmi lipsesc foarte mult antrenamentele pe apă încerc să rămân mereu pozitivă, este foarte important că sportivul să îşi menţină nivelul motivaţional cât mai ridicat şi să combine armonios antrenamentul fizic cu cel psihic. Garajul meu a devenit sala de antrenament, iar pentru a-l face cât mai primitor am desenat pe un perete cercurile olimpice iar sub ele am scris TOKYO 2020. În acest fel, oricând simt nevoia de extra motivaţie arunc o privire la desen'', a povestit Cozmiuc.Obiectivul său în perioada de izolare este acela de a se antrena cât mai bine pentru a fi pregătită atunci când se va redeschide sezonul competiţional: "Pentru a rămâne cât mai ancorată în pregătire, am păstrat acelaşi program ca în cantonament, cu trezitul la ora şapte dimineaţa şi două antrenamente pe zi. Unul dimineaţa, de bază, făcut pe ergometru şi unul după-amiază care constă în bicicletă şi forţă! Alternez distanţele scurte cu cele lungi, la fel şi intensitatea de fond cu cea de cursă! Am observat îmbunătăţirea timpilor pe distanţa de cursă, ceea ce este îmbucurător, deoarece mişcarea de vâslit este similară celei de pe apă. Obiectivul meu este să mă antrenez serios în continuare iar când sezonul competiţional se va redeschide o să fiu pregătită! Cel mai folositor lucru învăţat din această perioadă este că trebuie să înveţi să te adaptezi oricărei situaţii şi să reuşeşti să scoţi maximum din ea!"Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat joi, pentru AGERPRES, că sportivii 'au ajuns la saturaţie' din cauza izolării impuse şi că se gândeşte ca după 15 mai, când se vor fi relaxat restricţiile impuse de autorităţi, să ducă loturile naţionale în cantonamentul de la Snagov.Niciunul dintre loturile naţionale şi olimpice ale României nu au mai efectuat pregătiri centralizate de la jumătatea lunii martie, când Ministerul Tineretului şi Sportului a trimis o adresă către toate centrele sportive naţionale prin care cerea sportivilor să evacueze bazele în contextul pandemiei de coronavirus.