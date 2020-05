ANM a făcut anunțul. Cum va fi vremea în perioada 4-17 mai

11:50

De când a fost impusă starea de urgență, polițiștii și jandarmii au sancționat în jur de 300.000 de persoane. În total, s-a strâns o sumă fabuloasă, de peste 570 milioane de lei. Marcel Vela, ministrul de Interne, admite că unii români au fost amendați pe nedrept în această perioadă. Acestora le recomandă să facă o […]