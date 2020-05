„Câinii” la un pas de a deveni campionii României la fotbal virtual FIFA20!

12:10

Idustria HORECA este printre cele mai afectate de pandemia de COVID-19, iar cei din domeniu au pus la cale un plan pentru a evita falimentul, ce va fi înaintat, pe 5 mai, către ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Totodată, reprezentanții teraselor și restaurantelor vor avea în această săptămână negocieri cu Guvernul pentru redeschiderea unităților. VEZI AICI: […] The post Când s-ar putea redeschide terasele și restaurantele. “Propunem trei pași!” Ce măsuri de siguranță ar urma să fie adoptate în localuri appeared first on Cancan.ro.