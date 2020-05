Coronavirus: Primul caz de COVID-19 în Franţa ar data de la sfârşitul lunii decembrie (studiu)

16:20

Organizatorii Transylvanian Barbeque Festival au anulat evenimentul ce urma să se desfăşoare luna aceasta în localitatea covăsneană Olteni şi l-au reprogramat pentru luna mai a anului viitor."Din cauza stării de urgenţă actuale şi a restricţiilor privind libertatea de mişcare individuală, ediţia din acest an a Transylvanian BBQ Festival, programată iniţial pentru 15-17 mai, va fi anulată. Comunicăm continuu cu arbitrii competiţiei şi, tocmai din această cauză, data planificată festivalului de anul viitor a fost deja înscrisă în calendarul competiţiei Kansas City Barbeque Society (KCBS). Anul viitor, singura competiţie oficială KCBS din ţară va fi din nou găzduită de Castelul Mikó din Olteni, între 14-16 mai 2021", au precizat organizatorii pe pagina de Facebook VisitCovasna.La începutul acestui an, autorităţile covăsnene prognozaseră, pe baza estimărilor specialiştilor, că 2020 va fi un an de succes în domeniul turismului, iar pentru atragerea turiştilor se bazau foarte mult şi pe o serie de evenimente gastronomice consacrate, printre care şi Festivalul BBQ de la Olteni, însă turismul a fost "doborât" de coronavirus."Anul acesta ne-am aşteptat la cel mai mare număr de turişti în ultimii trei decenii, deoarece numărul celor care ne-au vizitat în lunile ianuarie şi februarie a fost cu 30% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. În această situaţie de criză, provocată de epidemie, cei care lucrează în domeniul turismului au ajuns să fie zilnic puşi în faţa unor noi provocări, urmând să se ajungă la un blocaj complet. Cei mai afectaţi sunt cei din industria hotelieră, industria alimentaţiei publice şi organizatorii de evenimente. Situaţia a devenit dramatică de la un moment la altul, rezervările făcute în judeţ au scăzut practic la zero pentru lunile martie şi aprilie", a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, Róbert Grüman.Pe pagina Visit Covasna sunt prezentate şi o serie de interviuri cu tineri întreprinzători din industria turismului şi alimentaţiei publice, care vorbesc despre modul în care pandemia de coronavirus le-a afectat afacerile."Cifra de afaceri a scăzut semnificativ, a trebuit să ne reprofilăm puţin pentru a putea satisface nevoile cât mai multor clienţi, deci continuăm activitatea de livrare (...) Am remodelat complet bucătăria, ne-am gândit cum am putea veni cu şi mai multe meniuri, cum le-am putea îmbunătăţi pe cele actuale pentru a supravieţui. Noi suntem în principal profilaţi pe hamburger, aşa că, practic, preparăm diferite tipuri de hamburgeri. Uneori, includem în oferta noastră săptămânală produse speciale pe care desigur, le promovăm pe diferitele reţele de socializare (...) Am luat foarte în serios reglementările autorităţilor. Am luat măsuri pentru a ne conforma diferitelor cerinţe de igienă. Purtăm măşti de faţă în timpul lucrului, ceea ce ne îngreunează treaba, oricum fiind destul de greu să lucrezi într-o bucătărie, din cauza mediului cald. Ne dezinfectăm constant, ceea ce face ca pielea mâinilor noastre să se usuce tot timpul. Faţă de situaţia normală, punem acum şi mai mult accent pe schimbarea hainelor de stradă, ne schimbăm toate hainele începând cu pantofii, înainte de a intra în bucătărie şi de a intra în contact cu mâncarea. Avem un POS mobil pe care curierul nostru îl poartă întotdeauna, oferind astfel oportunitatea celor care doresc să plătească cu cardul, atunci când mâncarea este livrată la domiciliul lor (...) Ar fi foarte bine dacă aş putea să prevăd ce o să se întâmple pe viitor, dar sunt convins că restaurantele care au terasă sau un spaţiu cu grădină vor fi preferate de clienţi. Probabil că oamenii vor mai avea această frică, dar economia va trebui să repornească încet, deoarece cred că această situaţie nu mai este sustenabilă. Viaţa trebuie să meargă mai departe. Cred că încet, dar lucrurile vor reveni la normal", a declarat proprietarul Eleven Street Food din Sfântu Gheorghe, Bunta Álmos.Un alt întreprinzător local, Csikós Hunor din Sfântu Gheorghe, spune că spera ca, odată cu venirea primăverii, afacerea să prospere, dar din cauza pandemiei lucrurile nu au mers aşa cum spera."Am rămas surprinşi. Nu am crezut niciodată că ni se poate întâmpla aşa ceva. Întrucât ne-am început activitatea doar iarna trecută pe secţiunea de prânz, la începutul lunii decembrie, ne bazam cu adevărat pe sezonul de primăvară pentru a accelera puţin lucrurile. Cu toate acestea, această pandemie globală a făcut lucrurile un pic dificile pentru noi, dar nu avem de ales, a trebuit să ne adaptăm la noua situaţie (...) Am început să lucrăm la livrare şi am reuşit să o începem (...) Situaţia noastră este destul de unică, deoarece noi nu avem chelneri, avem doar personal de bucătărie. Principala schimbare a fost faptul că avem mai mult timp pentru a pregăti mâncarea, standardul nostru de gătit şi servire fiind de 15 minute pentru consumul interior, acum având aproximativ o jumătate de oră pentru asta", a declarat acesta.Asemenea colegului său de breaslă, Csikós Hunor spune că a luat foarte în serios regulile de igienă, deşi e dificil să lucrezi în bucătărie cu mască."Am fost nevoiţi să luăm măsuri ciudate, de exemplu, înainte de a intra în bucătărie, trecem printr-o tavă de dezinfectare, iar ambalajul alimentelor importate în bucătărie trebuie de asemenea dezinfectate complet. A fost greu să ne obişnuim să păşim în ea şi să ne dezinfectăm. Dar a trebuit să introducem şi alte reguli (...) Vom face tot ce putem pentru a menţine afacerea pe picioare. Considerăm că este o oportunitate foarte bună de a oferi alimente care stimulează imunitatea şi sunt bogate în vitamine, în special în perioada de primăvară şi mai ales în timpul pandemiei. Cu aceasta, putem atrage atenţia şi asupra importanţei unei diete variate şi complete. Trei lucruri aş putea evidenţia în legătură cu bucătăria noastră: nu folosim produse congelate, cuptor cu microunde şi nu prăjim în ulei. Preferăm să facem alimente cât mai sănătoase. În meniu, am selectat caracteristicile diferitelor bucătării din diferite părţi ale lumii, am pus un pic din bucătăria mexicană, un pic din cea italiană, tente pe care oamenii le cunosc, dar am făcut şi preparate cu aromă thailandeză sau indiană. Încercăm mereu să ne extindem paleta de produse şi încercăm, de asemenea, să punem mâncăruri în meniu care nu sunt listate în altă parte", a declat patronul restaurantului Csíra din Sfântu Gheorghe.