Ce a scris fetița Iuliei Albu pe asfalt, pentru vecini. Mikaela are 10 ani, iar mesajul ei i-a impresionat pe toți

19:00

Cântăreaţa americană Cady Groves, cunoscută pentru hiturile „This Little Girl,” „Love Actually,” „Forget You,” „Dreams” and „Oil and Water”, a murit. Cântăreaţa avea 30 de ani, scrie People. Cody Groves, fratele mai mare al cântăreței, a anunţat moatea surorii sale în weekend. „Cady a părăsit această lume”, a postat fratele cântăreţei pe Twitter. Acesta a […]