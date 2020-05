Șocant! Tatăl lui Hamude de la Puterea dragostei, reținut de procurori. Bărbatul este bănuit că ar fi ucis 10 oameni

15:50

Grupul american Uber Eats a emis luni un comunicat prin intermediul căruia și-a anunţat clienţii că nu va mai funcţiona în România din data de 4 iunie. „Am luat decizia dificilă de a sista serviciile Uber Eats în […]