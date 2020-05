Un copil din Bistrița i-a impresionat pe polițiști. Mesajul pe care l-a transmis s-a viralizat: „Ne-a făcut să zâmbim din suflet!”„

16:50

Finanțatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, este aproape de a ajunge la un numitor comun cu Gigi Becali pentru transferul lui Andrei Chindriș la FCSB. Oficialul grupării din Nordul Moldovei a afirmatt că este decis să accepte oferta de 580 de mii