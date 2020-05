Romaşcanu: Premierul a sfidat încă o dată Parlamentul; trebuia să se prezinte în faţa aleşilor pentru a susţine un raport săptămânal

19:20

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, luni, că PSD nu poate fi acuzat că ''ar avea vreo negociere secretă'' în privinţa autonomiei Ardealului, calificând drept ''inadmisibile'' afirmaţiile şefului statului în acest sens. "Afirmaţiile preşedintelui Iohannis sunt inadmisibile. Nu are nimeni voie să facă aşa ceva, nu poţi să acuzi PSD că ar avea vreo negociere secretă. Dacă cineva are informaţii despre o asemenea negociere trebuie să le facă publice, dacă serviciile secrete au asemenea informaţii trebuie să le facă publice, pentru că asemenea informaţii sunt de o aşa gravitate încât cine face acest lucru săvârşeşte cu siguranţă o infracţiune. Dacă este vorba de săvârşirea de infracţiuni, cine are informaţii are obligaţia să iasă public şi să spună cine, ce informaţii are pentru a fi deschis un dosar penal", a răspuns Cazanciuc, întrebat în legătură cu plângerea PSD împotriva preşedintelui Klaus Iohannis la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).Cât priveşte intenţia social-democraţilor de a-i chema în Parlament pe şefii SRI şi SIE, senatorul social-democrat a spus că încă nu a fost redactată o adresă, dar a menţionat că aceştia trebuie să clarifice "urgent" dacă au informaţii despre preşedintele Camerei Deputaţilor că ar fi negociat în vreun fel sau altul o formă de colaborare în vederea "vinderii Ardealului"."Mă întrebaţi despre o adresă care înţeleg că încă nu a fost redactată. (Dorinţa PSD - n.r.) este de a clarifica urgent acest aspect de o gravitate deosebită spus de preşedinte Iohannis. Şefii serviciilor secrete au obligaţia să iasă public şi să spună dacă au informaţii că preşedintele Camerei Deputaţilor ar fi negociat în vreun fel sau altul o formă de colaborare în vederea citez 'vinderii Ardealului'. Aşa ceva este o nebunie, este o infracţiune şi atunci toţi cei care ştiu, oricine are informaţii despre săvârşirea unei infracţiuni este obligat să facă sesizare la Parchet. Dacă serviciile au asemenea informaţii sunt obligate să facă sesizare la Parchet", a susţinut Cazanciuc.Potrivit acestuia, "în mod normal, asemenea informaţii de o asemenea gravitate ajung la şeful statului dacă ele au o bază", în caz contrar "fiind vorba doar de o diversiune"."Dacă nu, este doar o diversiune a preşedintelui Iohannis pentru a abate atenţia. Ceea ce nu face în momentul de faţă Guvernul Orban sau ceea ce ştiu românii că face. Sunt câţiva băieţi deştepţi care profită de această situaţie de urgenţă pentru a face achiziţii fără transparenţă. Ştiţi foarte bine că autorităţile locale refuză să facă în momentul de faţă achiziţii de la UNIFARM pentru că preţurile de achiziţie de la UNIFARM sunt mult mai mari decât poate găsi oricine în momentul de faţă pe piaţa liberă", a afirmat Cazanciuc.Presedintele Klaus Iohannis a criticat proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc, susţinând că PSD a ajutat UDMR să treacă acest act normativ în Camera Deputaţilor."Este incredibil ce înţelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, Guvernul, celelalte autorităţi ne luptăm pentru vieţile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, marele PSD se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Jo napot, Ciolacu. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, în schimbul acestei înţelegeri?", a susţinut şeful statului.