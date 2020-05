Franța devine a cincea țară din lume care a depășit 25.000 de decese. Senatul a respins planul guvernului de ieşire din izolare

17:40

Fosta jurnalistă Ioana Chicet-Macoveiciuc, actualmente celebra bloggeriță Prințesa Urbană, a postat pe site-ul său un text scris soțul său, al cărui tată a murit de curând, în Spitalul Județean Suceava, ucis de COVID-19. Bărbatul povestește că tatăl său a fost o persoană cu risc mare de infectare, iar virusul l-ar fi luat de la centrul […] The post Confesiunile soțului bloggeriței Prințesa Urbană după ce tatăl său a murit ucis de COVID-19: „În Suceava este epicentru prostiei galactice” appeared first on Cancan.ro.