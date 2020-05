VIDEO Reuters câştigă Pulitzer-ul pentru "fotografie breaking news", Anchorage Daily News pentru "servicii publice"

00:10

Companiile de stat din energie trebuie să-şi aprobe, până pe 15 iunie, strategia de investiţii, cu termene clare şi cu surse de finanţare, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu." Dacă vorbim despre companiile din domeniul energiei, ce am observat eu până acum este că s-a vorbit, şi s-a vorbit, şi s-a vorbit de investiţii şi atât. Am rămas cu vorbitul. De aceea am solicitat şi am emis un ordin, acum cred că două săptămâni, prin care au un termen limită toate companiile care sunt sub autoritatea Ministerului Economiei, companiile din energie, să-şi aprobe până pe 15 iunie, în Adunarea Generală a Acţionarilor, strategia de investiţii, programul de investiţii, cu termene foarte clare, cu posibilităţi de finanţare, cu indicarea surselor de finanţare şi cu termene clare de realizare a investiţiilor. Vă spun sincer că de prea multe ori am auzit, de exemplu, de ce vrea să facă Romgaz, şi are o investiţie la Iernut care nu se mai termină, de proiectele frumoase care dau pe hârtie, dar care nu au fost finalizate", a spus ministrul, la B1TV.El a adăugat, de asemenea, că a auzit de foarte multe ori că Hidroelectrica vrea să facă investiţii "şi vrea să facă investiţii numai să termine acele investiţii de pe vremea lui Ceauşescu, de pe la începutul anilor 90", dar nu vorbeşte despre investiţii în fermele eoliene din Marea Neagră sau despre ferme fotovoltaice pe barajele pe care le deţine în proprietate."Singurul lucru pe care l-a făcut până acum vă pot spune că a fost un acord de parteneriat cu compania similară austriacă pentru cercetare-dezvoltare a hidrogenului ca şi posibil viitor combustibil. (...) Este foarte bine că şi-a făcut acest parteneriat, dar vreau investiţii solide şi vreau investiţii care să conteze şi care să se poată face", a subliniat Virgil Popescu.Ministrul a precizat că există nişte ţinte de energie regenerabilă, iar energia fotovoltaică şi energia eoliană sunt principalii vectori de atingere a acestor ţinte."Compania Energetică Oltenia are în planul de restructurare pe care trebuie să-l prezinte foarte clar, şi voi avea joi o întâlnire cu aceştia, cu directoratul şi cu Consiliul de Supraveghere, un parc fotovoltaic de 300 MW, pe lângă acele treceri de pe combustibil a unor unităţi de producere a energiei electrice din cărbune pe gaz.Trebuie să ne apucăm serios de investiţii. Cred că trebuie să lăsăm investiţiile care sunt pe hârtie în fiecare an şi discutăm despre ele în fiecare an pe hârtie şi să trecem la fapte", a mai afirmat Vigil Popescu.Acesta a reiterat că susţine foarte mult realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi vrea să fie făcute cu parteneri din Uniunea Europeană şi din NATO."Vorbim despre reactoarele 3 şi 4 de prea mult timp. Eu am afirmat încă de anul trecut că trebuie să facem aceste reactoare şi doresc să le facem şi le vom face cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO. Suntem în acest club european şi în acest club NATO şi cred că acolo avem suficiente surse de finanţare ca să putem să ne descurcăm fără aportul altor surse de finanţare din ţări terţe acestui club. Eu sunt foarte optimist că vom reuşi sa demarăm aceste investiţii de la Cernavodă cu parteneri din Uniunea Europeană şi din NATO", a punctat ministrul Economiei. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru)