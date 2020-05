Coronavirus: 1.015 de decese în SUA, cel mai redus bilanţ din ultima lună

06:00

Ziarul New York Times a câştigat luni trei premii Pulitzer, fiind cea mai recompensată publicaţie americană la ediţia de anul acesta, pentru o serie de articole privind criza taxiurilor din New York, un reportaj internaţional consacrat preşedintelui rus Vladimir Putin şi pentru comentariul ziaristei Nikole Hannah-Jones privind contribuţia istorică a sclavilor afroamericani, transmit AFP, EFE şi Reuters. New York Times a câştigat de-a lungul timpului un număr record de premii Pulitzer - 127 -, precum şi numeroase nominalizări.Pe locul doi în clasamentul numărului de premii obţinute anul acesta se situează site-ul de informaţii de investigaţie ProPublica şi revista The New Yorker, care au câştigat fiecare două premii.Premiul pentru reportaj de investigaţie a revenit jurnalistului Brian Rosenthal de la New York Times pentru o serie de articole privind dificultăţile cu care s-au confruntat taximetriştii new-yorkezi obligaţi să împrumute sume colosale ca să îşi cumpere licenţele pentru ca apoi să fie ruinaţi odată cu creşterea influenţei companiilor virtuale de transport de tip Uber.Premiul pentru comentariu a fost câştigat de ziarista Nikole Hannah-Jones de la revista New York Times pentru eseul de lansare al "Proiectului 1619" care "urmăreşte să situeze sclavia africanilor în centrul istoriei Americii", conform aprecierii comitetului Pulitzer. Dosarul "Proiectul 1619" şi-a propus să marcheze a 400-a aniversare de la sosirea primilor sclavi pe teritoriul nord-american şi să reamintească contribuţia sclavilor şi a negrilor americani, în general, la edificarea SUA.Cotidianul a câştigat şi la categoria reportaj internaţional, pentru modul în care a reflectat ceea ce publicaţia a prezentat ca fiind manevrele preşedintelui rus Vladimir Putin destinate consolidării puterii şi întăririi influenţei ruseşti în exterior.Ziarul Anchorage Daily News, în colaborarea cu site-ul de investigaţii ProPublica, a ieşit câştigător la categoria servicii publice pentru articolele în care a dezvăluit numeroasele abuzuri sexuale petrecute în zonele rurale din Alaska, în mare parte populate de indigeni. O treime din micile localităţi ale acestei regiuni nu beneficiază de servicii de protecţie din partea poliţiei. Premiul pentru "servicii publice" este considerat în general cel mai râvnit Pulitzer.Echipa de patru jurnalişti a cotidianului The Seattle Times (Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker şi Lewis Kamb ) a fost premiată la categoria reportaj naţional pentru dezvăluirile referitoare la erorile de proiectare a avioanelor Boeing 737 MAX şi la neglijenţă în supraveghere a executivului, care au provocat cele două mari accidente mortale din octombrie 2018 în Indonezia şi din martie 2019 în Etiopia în care şi-au pierdut, în total, viaţa 346 de persoane. The Seattle Times a împărţit distincţia cu redactorii ProPublica (Christian Miller, Megan Rose şi Robert Faturechi) pentru anchetarea mai multor accidente mortale în care a fost implicată a 7-a flotă a marinei americane.La secţiunea breaking news a fost recompensat Courier-Journal din Louisville (Kentucky) pentru dezvăluirile referitoare la sutele de graţieri de ultim moment acordate de fostul guvernator al statului Kentucky, Matt Bevin (2015-2019).Echipa de fotografi a agenţiei de presă Reuters a câştigat anul acesta Premiul Pulitzer la categoria fotografie breaking news pentru modul în care a documentat protestele violente de anul trecut din Hong Kong."Fotografii noştri au surprins strălucit amploarea protestelor din Hong Kong", a reacţionat redactorul şef al agenţiei Stephen J. Adler. "Imaginile lor au fost frumoase, obsedante, elucidante şi profund memorabile". FOTO: (C) Athit Perawongmetha/REUTERSWashington Post a câştigat premiul explicativ pentru jurnalism pentru o serie de articole ce au documentat numeroasele locuri în care temperatura a crescut deja cu 2 grade Celsius ca urmare a schimbărilor climatice, ajungând la un prag despre care specialiştii avertizează că ar putea fi catastrofal dacă va fi atins la nivel global.Comitetul Pulitzer a acordat, în premieră, o distincţie pentru categoria reportaj audio. Premiul a fost câştigat de emisiunea radiofonică publică "This American Life", în colaborare cu reporteri de la Los Angeles Times şi Vice News pentru "The Out Crowd", un episod ce a investigat problematica solicitanţilor de azil generată de politica administraţiei Trump "Rămâneţi în Mexic".Un premiul special a fost acordat, in memoriam, jurnalistei afro-americane de investigaţie şi activistei pentru drepturi civile Ida B. Wells (1862-1931). Wells s-a născut în sclavie în statul Mississippi şi a reflectat în reportajele sale din Sudul profund utilizarea linşării ca modalitate de oprimare a negrilor americani.Premiile în domeniul jurnalismului sunt frecvent revendicate de publicaţii prestigioase precum New York Times sau Washington Post, dar ele sunt câştigate şi de publicaţii locale a căror activitate nu ajunge întotdeauna să se bucure de atenţie la nivel naţional. Jeffery Gerritt, editorialistul micuţului ziarul Palestine Herald-Press din localitatea Palestine, statul Texas, a câştigat premiul la secţiunea editorial pentru articolele sale în care vorbeşte despre moartea unor persoane aflate în arest preventiv din cauza neacordării de îngrijiri medicale adecvate.La categoria ficţiune a fost premiat Colson Whitehead pentru romanul "The Nickel Boys". Scriitorul este la al doilea premiu Pulitzer după cel acordat pentru cartea sa precedentă "The Underground Railroad".Premiul Pulitzer pentru poezie a fost decernat volumului "The Tradition" de Jericho Brown, poet şi profesor la Universitate Emory. Activitatea sa poetică abordează pe larg subiecte precum identitatea sexuală, nedreptatea rasială, Dumnezeu şi intersectare iubirii cu violenţa."A strange loop", muzicalul adaptat pentru scenă de autorul textului Michael R. Jackson a câştigat premiul Pulitzer la secţiunea teatru. Muzicalul, care a avut premiera pe Off-Broadway la Playwrights Horizons în vara anului trecut, se centrează pe chinurile unui tânăr aspirant la titlul de dramaturg confruntat cu probleme sexuale, rasiale şi identitare.Opera "The Central Park Five" de Anthony Davis, despre cei cinci adolescenţi latino şi afroamericani condamnaţi pe nedrept în anii 1989-1990 în cazul violului din Central Park a ieşit câştigătoare la secţiunea dedicată muzicii.Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii pentru jurnalism din SUA, sunt decernate începând din 1917, când editorul Joseph Pulitzer le-a instituit prin testament.Anunţarea câştigătorilor a fost amânată cu două săptămâni anul acesta deoarece o parte din jurnaliştii care fac parte din comitetul de selecţie au fost ocupaţi cu reflectarea pandemiei noului coronavirus şi au avut nevoie de timp suplimentar pentru evaluarea concurenţilor.În mod normal, premiile sunt anunţate în faţa publicului în cadrul Universităţii Columbia din New York. Luni, Dana Canedy, care administrează evenimentul, a anunţat numele câştigătorilor din livingul personal, după ce deliberările celor 18 membri ai juriului au stabilit câştigătorii în cadrul unei "dezbateri virtuale şi digitale"."În mod ironic, prima dată când s-au acordat premiile a fost în iunie 1917, cu mai puţin de un an înainte de izbucnirea pandemiei de gripă spaniolă din 1918" a spus Dana Candey. "În aceste timpuri de incertitudine fără precedent, ştim cu siguranţă un singur lucru şi anume că jurnalismul nu se opreşte niciodată", a subliniat ea. Sursa foto: www.pulitzer.orgEdiţia din 2020 a Premiilor Pulitzer a avut 15 categorii dedicate jurnalismului şi 7 categorii pentru literatură, teatru şi muzică.