Seară de pomină pentru un român din Italia. Și-a bătut soția, apoi a băgat în spital doi carabinieri

Ziarul The New York Times a câştigat, luni, trei premii Pulitzer, fiind cea mai recompensată publicaţie americană la ediţia de anul acesta, pentru o serie de articole privind criza taxiurilor din New York, un reportaj internaţional consacrat preşedintelui rus Vladimir Putin şi pentru comentariul ziaristei Nikole Hannah-Jones privind contribuţia istorică a sclavilor afroamericani, conform Agerpres. […]