Cei doi arabi care au vândut spirt contrafăcut, arestați preventiv. 10 oameni au murit

Horoscop. Marti, 5 mai 2020, este o zi speciala. Desi ne aflam fix la un an distanta de deschiderea portalului 5.5.5, aceasta zi din 2020 nu este mai putin importanta decat cea de anul viitor. Ne aflam in a cincea zi din a cincea luna anului, intr-un an 2020 (multiplu de 5). Mai mult, intreaga data sta tot sub energia lui 5 (5+5+2+0+2+0=14 => 1+4=5).