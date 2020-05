”Regina silicoanelor” lovește din nou. Fanilor nu le-a venit să creadă: ”Cum vă simțiți azi?”

23:20

Franța a devenit luni a cincea țară din lume care a depășit pragul de 25.000 de decese cauzate de coronavirus. Potrivit cifrelor comunicate de Direcţia Generală a Sănătăţii, bilanţul total al deceselor este de 25.201 de la începutul epidemiei. 15.826 au murit în spital şi 9.375 în Ehpad şi în alte centre medico-sociale. În total, […]