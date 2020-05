Alexandru Rafila, despre riscul de a te infecta cu noul coronavirus în piscină: ”Totul depinde de…”

00:00

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat în prima zi de relaxare a restricțiilor, că țara ar putea să se deschidă pentru turiști începând de la 1 iulie. Turismul este o sursă importantă de venit pentru Grecia. Anul trecut, țara a primit 34 de milioane de turiști, care au adus 18 miliarde de euro în economia